Celstraf voor man die 400 keer belt op twee dagen tijd 02 maart 2018

02u36 0

Een 56-jarige man uit Diest is veroordeeld tot een half jaar cel omwille van slagen en verwondingen aan zijn ex-partner, met wie hij een knipperlichtrelatie had. Het slachtoffer, een 55-jarige vrouw uit Halen, krijgt bovendien een schadevergoeding van 8.200,88 euro. De feiten vonden plaats in de nacht van 6 op 7 juni 2014 aan een café in Halen. De man deelde daar een vuistslag uit en de vrouw hield verschillende kneuzingen over aan de schermutseling. Bovendien had ze ook last aan haar knie. De verklaringen van de vrouw werden bevestigd door getuigen. Doorheen de rest van het jaar viel beklaagde de vrouw te pas en te onpas lastig met veelvuldige telefoontjes en sms'en. "In twee dagen tijd had mijn cliënte 400 oproepen. Als dat niet nijgt naar stalking, weet ik het ook niet meer", aldus advocaat Steve Geerdens, die de burgerlijke partij verdedigde tijdens de behandeling. (BVDH)