Bestuurders onder invloed 12 maart 2018

Tijdens een verkeerscontrole van PZ-Demerdal zaterdagnacht op de Halensebaan in Diest legden 99 bestuurders een negatieve ademtest af. Het rijbewijs van een 53-jarige man uit Molenstede, een 36-jarige man uit Alken en een 27-jarige man uit Halen die onder invloed van alcohol bleken, werd voor zes uur ingetrokken. Bij de controle bleek dat een 48-jarige vrouw uit Tongeren haar voertuig bestuurde omdat de man nog meer gedronken had. Haar rijbewijs werd ingetrokken voor 6 uur. Ze kon het echter niet laten om toch opnieuw met haar voertuig te vertrekken en liep opnieuw tegen de lamp. Hierop werd haar rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen. Een 39-jarige man uit Halen legde positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. In zijn voertuig werden verboden wapens aangetroffen. (KBG)