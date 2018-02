Belager belt zijn ex 400 keer in twee dagen 02 februari 2018

02u51 0 Halen Een Halenaar van middelbare leeftijd staat terecht voor het maandenlang schade aanbrengen bij zijn ex-partner. Eerst deed hij dit met slagen, later belaagde hij de vrouw. "In twee dagen tijd had mijn cliënte 400 oproepen. Als dat niet nijgt naar stalking, weet ik het ook niet meer", aldus advocaat Steve Geerdens, die de burgerlijke partij verdedigt.

Het koppel had al een hele tijd relatieproblemen en de vrouw was op zoek naar hulp. In 2014 trok de man, met ervaring als militair, haar aan de haren en sloeg hij haar met de vuist in het gezicht. "Het probleem was dat beklaagde mijn cliënte altijd isoleerde van haar familie en vrienden telkens als ze het gedrag van haar partner in vraag stelde. Hij noemde haar een dik zwijn en zei dat zij nooit meer een andere man zou leren kennen. De dame viel warempel dertig kilo af in vergelijking met het tijdstip van de feiten", klonkt Geerdens.





Na het beëindigen van de relatie in 2014 bleef de man zijn ex-partner belagen. Dat deed hij bij haar in de sporthal, een lokaal café, aan de deur, bij de buren... Mogelijk stopte de man op een bepaald moment ook een pornofilm in de brievenbus van de vrouw, al kon dat niet officieel worden bewezen. De man riskeert een celstraf van acht maanden en een boete van 300 euro. Waarschijnlijk moet hij ook nog een fikse schadevergoeding betalen. De verdediging vraagt de vrijspraak. Vonnis op 1 maart. (BVDH)