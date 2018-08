Auto rolt in gracht na botsing 02 augustus 2018

Aan de Staatsbaan in Halen is woensdagmiddag een auto over de kop gegaan. Het ongeval gebeurde net om 12 uur, ter hoogte van de Snuffelmarkt.





Een bestuurster die richting Hasselt reed, werd daar plots verrast door een wagen die de Staatsbaan opreed. Het kwam tot een botsing, waarna haar wagen nog begon te slingeren. De auto schoof rakelings langs een verlichtingspaal, ramde een ander verkeerspaaltje, ging vervolgens over de kop en belandde in een gracht. Brandweerzone Zuid West Limburg kwam ter plaatse om de vrouw te bevrijden, maar zij kon uiteindelijk zelf uit het wrak geraken. Het slachtoffer werd wel gewond en onder begeleiding van de MUG naar het ziekenhuis gebracht.





Foto RTZ (RTZ)