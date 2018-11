Auto belandt tegen verlichtingspaal Toon Royackers

25 november 2018

13u32

Aan de Staatsbaan in Halen is zondagochtend omstreeks één uur een bestuurder geslipt. De wagen reed daardoor over een rotonde en belandt uiteindelijk tegen een verlichtingspaal. Chloë P. (29) uit Opglabbeek liep bij de klap verwondingen op.