Auto belandt in gracht: bestuurder en passagier gewond Toon Royackers

18 december 2018

17u16 0

Aan de Mannekenshaagstraat in Halen is maandagavond omstreeks 19 uur een bestuurder geslipt. Zijn wagen schoof van de rijbaan en belandde in een gracht. Wesley S. (26) uit Lummen en Kimberly P. (23), ook uit Lummen raken daarbij lichtgewond.