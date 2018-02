"We stoppen zoals het begon: met een knalparty!" Uitbater legendarische dancing Boccaccio sluit de deuren op 18 maart TOON ROYACKERS

10 februari 2018

02u26 0 Halen De Boccaccio in de nighties: le-gen-da-risch. Het was de periode waarin F-16's overvlogen, op zoek naar UFO's, en er tijgers voor de deur stonden. Jo Planckaert was er nog ober en Jean-Pierre Van Rossem zakte op een rijdende wc-pot af naar Halen. Uitbater Benny Strouven heeft geschiedenis geschreven in het Belgische nachtleven. Maar het is goed geweest, op 18 maart gaan de deuren dicht. Met eerst nog een geweldige laatste party, natuurlijk.

Naar het schijnt wou jij eerst boer worden?

"Klopt, en ik zal mijn afkomst ook nooit verloochenen. Ik ben een boerenzoon, hé. Toen ik vijftien of zestien jaar was, kon ik aan het geluid horen welk type tractor langsreed. Na schooltijd ging ik de koeien eten geven. Die rust, dat buitenleven... Zalig was dat."





Maar Benny koos toch

voor het wilde nachtleven?

"Ja. Ik was dj, en in die tijd kozen jongeren nog voor een fuif op basis van wie de plaatjes kwam draaien. In alle bescheidenheid mag ik toch wel zeggen dat ik een naam had. Als ik kwam draaien, liep de tent vol. Op een dag stond er een discotheekuitbater op het erf van mijn ouders. Of hij me even kon spreken. Hij wilde 300.000 Belgische frank (bijna 7.500 euro, red.) op tafel leggen als ik bij hem zou komen draaien. In die tijd was dat een echt fortuin. Maar ik heb die man de deur gewezen. Mijn ouders verklaarden me voor gek. Zij moesten zweten en zwoegen voor een inkomen en ik had zonet iemand met een geweldig aanbod weggestuurd."





Dan ben je toch ook gek?

"Zeker. Maar ik was toen 25 jaar en wilde mijn eigen discotheek openen. Ik ben naar de toenmalige burgemeester van Halen gereden en heb hem om een lapje grond gevraagd. Die brave man wreef in zijn handen en wees me de vuilnisbelt langs de Singellaan aan. 'Alles beter dan die troep', moet hij gedacht hebben. We hebben die rommel opgeruimd en onze dancing gebouwd. De burgemeester werd ook uitgenodigd op de opening. Hij dacht waarschijnlijk dat het zoals in die oude kermistenten zou worden. Maar wij wilden een trendsetter worden met housemuziek. Die burgemeester was snel vertrokken toen we de volumeknop opendraaiden. Maar bij de jeugd werd het een gigantisch succes."





Ze moeten in het landelijke Halen ogen

getrokken hebben in die eerste weken...

"Man, man. Op vrijdagavond was dat hier een kermis. De transseksuelen en gay's paradeerden over de parking. De lokale bevolking wist niet wat er gebeurde. Eigenlijk waren we een stadsdancing voor een verfijnd publiek, maar dan wel op de boerenbuiten."





Hoe kwam je bij de naam Boccaccio?

"Oorspronkelijk was het de naam van een dancing in Destelbergen, maar die uitbater stopte ermee. En zo kwam de naam in 1994 te koop te staan. En ik zag het wel zitten om koper te zijn."





En het werd een grote hit.

Hoe heb je dat klaargespeeld?

"Waarom drinken wij Coca-Cola? Omdat we voortdurend om de oren geslagen worden met reclame, toch? Wel, ik heb ervoor gezorgd dat de naam Boccaccio overal opdook. Ik mikte op stunts, zodat de kranten wel over mijn zaak moésten schrijven. Als iedereen het voortdurend over ons zou hebben, dan zou iedereen dat hier ook wel eens live willen meemaken. Zo moest ik al snel uitbreiden van 400 naar 1.200 vierkante meter. Op een avond was ik langs een circus gereden. Voor een prijsje wilde de circusdirecteur zijn wagen ook wel eens aan de ingang van mijn dancing zetten. En zo kwam het dat iedereen hier op een avond langs grommende tijgers naar binnen moest."





Gezellig, toch?

"Cool was het zeker. En er werd weer overal over de Boccaccio gesproken. (knipoogt)"





Je trok ook bewust BV's aan?

"Ja, maar niet om het even wie, hé. Het moesten BV's zijn met een groot Robin Hood-gehalte, zoals Jean-Pierre Van Rossem. Die man moest 'de bak in', maar wij wilden de avond voordien een afscheidsfeestje geven. We hadden oesters en champagne voor hem klaargezet. VTM kwam filmen en we waren een hoofdpunt in hun nieuws. Kassa, kassa!"





Maar Van Rossem heeft ook ooit je Ferrari

in de prak gereden?

"Tja, soms loopt het mis. Dat heb je nu eenmaal met BV's. Toen Van Rossem vrijkwam, was hij zijn rijbewijs kwijt. De oplossing? Iemand had een rijdende wc-pot in elkaar geknutseld. Zo draaide hij voor het oog van de politie onze parking op. Uiteraard hadden we er de televisie bijgehaald. En hop: weer gratis reclame."





Er vlogen zelfs ooit F-16's boven je zaak?

"(bulderlach) Daar kon ik weinig aan doen. Ik had in Italië ontdekt dat er dancings waren met 'sky tracers' - van die gigantische laserlichten. Maar toen wij die gebruikten, kreeg de politie plots een hoop UFO-meldingen binnen. De luchtmacht heeft dan jachtvliegtuigen ingezet om het 'buitenaardse leven' boven mijn dancing te onderscheppen."





Dat moet hier goed gedraaid hebben,

als je zulke stunts kon uithalen.

"We hadden hier klanten die tot 100.000 frank (bijna 2.500 euro, red.) per avond kwamen spenderen. Dat waren de echte topjaren. Daarna is het imago van dancings erop achteruitgegaan. Zelf deed ik er alles aan om kwaliteit te bieden, maar anderen namen het niet zo nauw. Toch is er nog altijd een toekomst. Je moet vooral zien dat je trendsetter bent."





Die ambitie heb je zelf niet meer?

"Ik heb nog dancings in West-Vlaanderen, hé. Ik stop dus niet. Bovendien was er een projectontwikkelaar die deze grond in Halen wou gebruiken om er appartementen te bouwen. In het weekend van 17 en 18 maart gaat het dak er nog één keer af. We stoppen zoals het ooit begon: met een grandioos spektakel. Halen is gewaarschuwd."