Zwoele Mini Rock lokt meer dan 4.000 toeschouwers Claudia Van den Houte

05 augustus 2018

14u19 0 Haaltert Mini Rock beleefde dit jaar een tropische editie, maar dat kon de pret niet drukken in Denderhoutem, integendeel. Met meer dan 4.000 toeschouwers werd het een topeditie. In de namiddag werd er water aan halve prijs verdeeld en de brandweer was paraat.

Met temperaturen rond de dertig graden, hadden de organisatoren van Mini Rock een aantal maatregelen genomen - vooral in de namiddag, tijdens Mini Rock Junior, dat gericht was op kinderen. "We verkopen water aan halve prijs, twee voor de prijs van één. Met één bonnetje krijgt men tussen 14 uur en 17 uur twee flesjes plat water", vertelt Pieter Vanderniepen van de organisatie van Mini Rock. "Er werd veel meer water verkocht dan de de voorbije jaren. We hadden al dubbel zoveel water in voorraad voorzien en rond 16 uur was er al 600 liter water verbruikt."

Ook de brandweer, die aanwezig was gezien de droogte op de festivalweide en de omliggende weides, bracht even wat verfrissing door water te spuiten. "We hebben de toeschouwers opgeroepen om sigaretten onmiddellijk te doven voor ze die in de vuilbak gooien, omdat een brandende sigaret al gauw voor brandgevaar kan zorgen op een kurkdroge weide." De brandweer had voor de veiligheid ook een droge leiding aangelegd langs beide kanten van de festivalweide. "Mocht er een brand geweest zijn, konden ze die onmiddellijk aansluiten op een bovengrondse hydrant en snel blussen."

Gelukkig gebeurden er geen incidenten tijdens het festival - op een paar wespensteken na. Het Rode Kruis kreeg in de namiddag wel af en toe iemand over de vloer in haar tent. "Sommige zochten er verfrissing. Er waren bijvoorbeeld koude handdoeken ter beschikking in de tent."

Andere toeschouwers hadden zelf hun voorzorgen genomen. Zo hadden verschillende mensen een parasol meegebracht en opgesteld op de festivalweide. "Met deze hitte is dat een goede bescherming voor de kinderen", vertellen Patrick Baetens uit Liedekerke en Anne De Leenheer uit Denderhoutem. "We wisten niet of er schaduw zou zijn op de weide. We konden op het laatste nippertje nog een parasol en twee strandstoelen op de kop tikken. Het is zalig onder de parasol, zeker met een beetje wind erbij." Ook Siegfried Weverbergh en Liselot Sleebus uit Erembodegem genoten met hun dochters Johanne (8) en Evelien (7) onder hun parasol van de optredens tijdens Mini Rock Junior. "We waren vorig jaar al geweest en wisten dat er geen schaduw zou zijn. Met de kinderen een hele dag in de zon zitten, was niet te doen. We letten er ook op dat ze voldoende drinken."



Later op de avond, tijdens Mini Rock, koelde het geleidelijk aan af. De organisatoren blikken tevreden terug op de voorbije editie, met namen zoals de Ghost Rockers (Mini Rock Junior),Gers Pardoel en Jebroer (Mini Rock). "Mini Rock Junior lokte 1.500 toeschouwers in de namiddag, dubbel zoveel als vorig jaar, en naar Mini Rock kwamen 's avonds 2.5000 mensen kijken", aldus Pieter Vanderniepen. "In totaal halen we dus meer dan 4.000 bezoekers, een derde meer dan vorig jaar."