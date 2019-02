Zware materiële schade bij aanrijding aan gevaarlijk kruispunt Koen Baten

10 februari 2019

21u39 2

Aan het kruispunt Eigenstraat - N45 zijn zondagavond twee voertuigen in aanrijding gekomen met elkaar. Een Citroën reed er in de richting van Aalst. De lichten aan het kruispunt gingen plots op oranje waarbij de chauffeur mogelijk even twijfelde om te remmen of door te rijden. De bestuurder besliste toch om te remmen, waardoor het voertuig dat achter hem reed niet meer tijdig kon stoppen. De Mercedes, met enkele honden in een aanhangwagen, probeerde zijn voorligger nog te ontwijken, maar reed toch achteraan in op het voertuig. De Citroën schoot hierdoor enkele meters vooruit. De Mercedes kwam in de tegenovergestelde richting terecht.

Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn mogelijk totaal verloren. Twee inzittenden van de Citroën klaagden over pijn aan de knie en het hoofd, maar moesten niet naar het ziekenhuis gebracht worden.

De brandweer van Denderleeuw en Aalst kwamen ter plaatse om de brokstukken op de rijbaan op te ruimen. Een rijstrook was tijdelijk afgesloten en er was lichte verkeershinder.