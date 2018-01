Zus Bea heropent café 't Muisken KLANTEN VANAF VANDAAG OPNIEUW WELKOM IN STAMKROEG CLAUDIA VAN DEN HOUTE

01 februari 2018

02u52 0 Haaltert Café 't Muisken, dat op 31 december na 45 jaar de deuren sloot, is vanaf vandaag weer open. Bea Van Droogenbroeck zal het overnemen van zus Maggy, die het café 16 jaar heeft

uitgebaat. Ze is erg vertrouwd met het café. "Ik miste het om met de klanten een babbeltje te slaan. En ook moeder kon de stilte niet





gewoon worden", aldus Bea.





Bea en Maggy zijn twee van de vijf kinderen van Cesar Van Droogenbroeck en Maria Matthys, de oprichters van café 't Muisken, gelegen op de hoek van de Muisstraat en Herenthout. De kinderen hebben altijd veel meegeholpen in het café en toen Cesar en Maria op pensioen gingen, nam eerst dochter Marina het café twee jaar over en daarna dochter Maggy. Zij heeft het café zestien jaar opengehouden, maar stopte ermee op 31 december. Vader Cesar overleed op 29 november en moeder Maria ligt al maanden ziek te bed en wordt in het privégedeelte achter het café verzorgd. De kinderen wilden hun zieke moeder rust gunnen, maar mede voor haar moeder, doet Bea 't Muisken nu toch weer open. "Moeder kon de stilte niet gewoon worden", vertelt Bea. "En ook ik miste het café enorm, vooral het praten met de klanten en het volk dat er altijd was. Ik was hier elke dag. Veel klanten zijn ons komen vragen om het café opnieuw te openen. Mijn schoonzus heeft me het laatste duwtje in de rug gegeven."





Ervaring

Bea heeft alvast heel wat ervaring met een café openhouden. "Ik heb in het verleden twee cafés uitgebaat - Sportwereld in Terjoden en Café Central in Haaltert - en ik heb Maggy hier ook altijd bijgestaan. Ik hielp bijna elke zondag en soms ook eens in de week mee in 't Muisken." Maggy zal nu haar zus Bea, die het café van haar overneemt, meehelpen, vooral dan in het weekend. "Ik vind het super dat Bea de zaak weer opendoet", zegt Maggy. "Ze kan zeker op mijn hulp rekenen. De nieuwe decoratie die ze heeft aangebracht is trouwens heel mooi. Het café is nog gezelliger geworden."





Levensgrote foto

Eén van die nieuwe decoratiestukken is een levensgrote foto van hun ouders die nu ophangt in het café, vlak achter de stoel waar hun vader altijd plaatsnam. "Het was zijn vaste stoel, waar hij bijna de hele dag zat. Het is ook een beetje als eerbetoon aan hem dat ik 't Muisken opnieuw open", vertelt Bea.





Dat het café opnieuw de deuren opent, is ook goed nieuws voor de verschillende clubs die er thuis waren. "Biljartclub de Cesarkes komt al zeker terug, net als de supportersclub van de nabijgelegen voetbalploeg KRC Haaltert. Zowel spelers als supporters zijn zeer tevreden. Het volledige klassement van de voetbaluitslagen hangt trouwens al weer omhoog in het café", aldus Bea.





Café 't Muisken gooit vanaf vandaag de deuren weer open.