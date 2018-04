Zonnige start voor grote jaarmarkt CLAUDIA VAN DEN HOUTE

15 april 2018

16u01 0

De grote jaarmarkt is afgelopen zaterdag zonnig van start gegaan. Naast de kermismattracties konden bezoekers snuisteren aan de kraampjes van lokale handelaars en marktkramers met streekproducten. De jaarmarkt werd officieel geopend aan café Gomaar door Turfboer Marc De Cock en de Koninklijke Feestraad Atom."Er zijn tussen 50 en de 70 kraampjes en kermisattracties te bezoeken. Er is veel volk, mede dankzij het mooie weer. We zijn dan ook tevreden. Onze Heer is van Atom", aldus een vrolijke Patrick Van Weyenberg en Herman Kestemont van de Feestraad Atom, die de jaarmarkt organiseerde. Later op de avond werd het weer wat minder, maar gelukkig zorgde Brass4You in de cafés voor ambiance met hun optreden.