Zomerbar 'Baratom' presenteert 'Atom Beach' Claudia Van den Houte

13 augustus 2018

08u26 0 Haaltert Dendenhoutemnaars Tom Verleysen, Geert Provost en Bart De Coensel hielden afgelopen weekend opnieuw hun zomerbar 'Baratom' open. Ook dinsdag en woensdag kan je nog terecht in basisschool Molenveld.

De zomerbar 'Baratom' bestaat al een paar jaar. Hij staat telkens enkele dagen in augustus opgesteld in Denderhoutem. Dit jaar is het thema 'Atom Beach'. De zomerbar werd dan ook aangekleed als een strand. Je kan er met een cocktail, een mocktail of een biertje genieten van het vakantiegevoel. "We hebben een beachcontainer geplaatst, zand en strandstoelen voorzien", vertellen Verleysen en Provost. "Samen met de groepjes die komen optreden, zorgt dat voor een gezellige sfeer en daar is het ons om te doen. Mensen komen buiten en ontmoeten elkaar, vaak mensen die elkaar kennen."

Het voorbije weekend was er onder meer een pizzatruck en een barbecue. Ook voor dinsdag en woensdag staat er nog wat op het programma. "Op dinsdag komt de coverband De Toape Geraapte langs en op woensdag is er 's avonds een bingoavond." Baratom is dinsdag 14 augustus open vanaf 16 uur en woensdag 15 augustus vanaf 11 uur.