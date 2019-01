Yoga volgen in lokaal dienstencentrum Rustnbeetje CVHN

08 januari 2019

19u53 0 Haaltert In lokaal dienstencentrum Rustnbeetje in Heldergem kun je op dinsdag 15 januari kennismaken met yoga.

Yoga past bij elke leeftijd en gaat niet om presteren maar om de algemene gezondheid. Iedereen kan dus komen genieten van de deugddoende effecten van yoga.

De yoga vindt dinsdag 15 januari van 10 uur tot 11 uur plaats in in LDC Rustnbeetje, in het Heldergems ontmoetingscentrum De Fransman in de Heldergemstraat. Deelnemen is gratis. Reserveren is nodig en kan via 053/78.15.49 of ldc.rustnbeetje@haaltert.be. Deelnemers brengen zelf een (yoga)matje mee.