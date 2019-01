Workshop babymassage in Huis van het Kind Claudia Van den Houte

16 januari 2019

In het Huis van het Kind in Haaltert kan je op donderdag 7 februari een workshop babymassage volgen.

De workshop is bedoeld voor mama’s, papa’s of grootouders, en hun baby tussen de zes weken en de zes maanden. Na de babymassage kan er nog gezellig worden nagepraat. De workshop wordt begeleid door Freya De Brouwer. De deelnemers wordt gevraagd om zelf een handdoek en de pyjama van hun baby mee te nemen. Voor de rest wordt alles voorzien.

De workshop babymassage vindt op donderdag 7 februari van 18 tot 20 uur plaats in het Huis van het Kind (in het consultatiebureau Kind&Gezin), Donkerstraat 30 in Haaltert. Deelnemen is gratis. Inschrijven op naam van de baby is noodzakelijk via www.cm.be/agenda, gezondheidspromotie.mvl@cm.be of op 09/267.57.35.