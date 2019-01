Woning al twee dagen op rij bekogeld met eieren Koen Baten

29 januari 2019

14u12 0 Haaltert Al twee dagen op rij gooien jongeren eieren naar dezelfde woning in de Driehoekstraat in Kerksken. Zondag om 23 uur trof Martine Coppens de eerste keer eieren aan op haar oprit en haar woning. Dinsdag om 8 uur werden er opnieuw stukgegooide eieren gevonden voor haar oprit.

Wie er achter de feiten ziet weet Martine niet. “Vijanden of ruzie heb ik alleszins niet. Ik weet echt niet wie zich hiermee wil bezighouden. Eerst ging het om tien eieren en nu waren het er opnieuw een vijftal”, klinkt het. De vrouw is erg onder de indruk van de feiten. “Wat als mijn moeder naar buiten komt en valt. Ze is 86 jaar, dus als haar op die leeftijd iets overkomt, is dat erg gevaarlijk. Het moet echt stoppen”, klinkt het.

Of het om vandalisme gaat weet Martine niet, maar drie weken geleden werd ook al een kras op haar auto achtergelaten. “Ik weet niet wat ik kan doen. Momenteel heb ik geen idee wie er achter zit. Als het binnenkort nog een keer voorvalt, stap ik naar de politie om een klacht in te dienen, want het moet echt stoppen", besluit Martine.