Winnaars kleurwedstrijd feestmarkt ontvangen prijzen Claudia Van den Houte

30 augustus 2018

13u27 0 Haaltert In het gemeentehuis werden de prijzen uitgereikt van de kleurwedstrijd naar aanleiding van Haaltert Feest.

Op de feestmarkt die in het kader van 'Haaltert Feest' werd georganiseerd stond de gemeente met een stand waar kinderen zich gratis konden laten grimeren en hun ingekleurde of versierde vlag konden afgeven. Alle vlagjes werden onmiddellijk omhoog gehangen tussen de marktkramen als versiering. Nadien werden ze per categorie beoordeeld door een jury en de mooiste vielen in de prijzen. De winnaars mochten hun prijs komen afhalen op een kinderreceptie, waar kinderen konden geniet van kinderchampagne en popcorn, en de ouders van een glaasje. De winnaars kregen elk een Haaltertse Kadobon ter waarde van 15 euro. Daarmee kunnen ze bij de Haaltertse handelaars terecht voor een geschenk naar eigen interesse.

De kleurwedstrijd was een alternatief voor de jaarlijkse ballonwedstrijd. De gemeente Haaltert koos bewust om geen ballonnen meer de lucht in te laten zodat die niet terechtkomen in waterwegen of in de natuur.