Werkstraf nadat bestuurder wagen achterlaat na ongeval 12 juni 2018

02u36 1

Simon V.I. uit Haaltert is veroordeeld tot een werkstraf van dertig uur nadat hij in dronken toestand met zijn wagen op een verkeersbord op een eiland is gereden. Hij had er toen niets beter op gevonden om zijn Opel Corsa op de middenberm te laten staan en te gaan slapen thuis. "De reden was dat hij zijn moeder niet ongerust wilde maken en de nodige stress bezorgen", aldus zijn advocaat. De advocate vroeg aan de rechtbank om een werkstraf. De politierechter volgde deze redenering. Naast de werkstraf moet hij ook nog 18 dagen rijverbod ondergaan en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. (KBD)