Werken voor voetpad in Papestraat starten donderdag Claudia Van den Houte

13 februari 2019

15u51 0 Haaltert In de Papestraat in Haaltert wordt vanaf donderdag een voetpad aangelegd.

Het voetpad wordt aangelegd aan de kant van de Muisstraat. Momenteel ligt er tussen de rijstrook in asfalt en de keermuur van de appartementen nog een onverharde strook. Daar wordt vanaf 14 februari een voetpad aangelegd in klinkers. De werken zullen vermoedelijk anderhalve week duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. In die periode is er geen doorgang voor verkeer mogelijk vanuit de Muisstraat. Enkel vanuit de Bruulstraat kan je de Papestraat nog inrijden.