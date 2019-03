Werken voor nieuwe bib in pastorij van start Claudia Van den Houte

18 maart 2019

17u54 0 Haaltert De werken om de oude pastorij in de Nieuwstraat in Denderhoutem te verbouwen tot een nieuw bibliotheekfiliaal zijn van start gegaan.

De bibliotheek van Haaltert heeft behalve haar hoofdvestiging in de Achterstraat in Haaltert ook een filiaal in Denderhoutem. Dat is momenteel nog gevestigd in een gebouw in de Adv. De Backerstraat in Denderhoutem, aanpalend aan de zaal ‘Hand in Hand’, dat de gemeente huurt. Het filiaal verhuist binnenkort naar de pastorij. Daar zijn de verbouwingswerken momenteel volop aan de gang. De nieuwe ingang van het bibfiliaal zal zich aan de achterkant van de pastorij bevinden. Vooraan komt er een zaaltje waar er een klein natuureducatief centrum geïnstalleerd kan worden. Het gebouw zal ook goed toegankelijk zijn voor andersvaliden, met een hellend vlak aan de ingang en een lift. De werken moeten eind september klaar zijn.

Eerder gingen in Denderhoutem ook al de werken van start voor de uitbreiding van de muziekacademie en de bouw van een polyvalente zaal in de Molenstraat.