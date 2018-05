Werken pad Den Dotter hervatten pas in augustus 17 mei 2018

Het wandelpad in natuurgebied Den Dotter ligt er slecht bij. De werken voor de aanleg van een nieuw wandelpad zullen ten vroegste vanaf 1 april hervat worden. "Voor Natuur en Bos mogen er vanaf 1 april geen werken meer gebeuren in natuurgebied omwille van het broedseizoen en het vogelbestand. Waterwegen moet de beek eerst verstevigen, want het pad was op verschillende plaatsen verzakt. Dat kan dus pas na 1 augustus", vertelt schepen Dany Van den Steene (Open en Liberaal). "We hebben nu nog het hoogstnodige gedaan. Er ligt nu grovere steenslag. Daarbovenop zal nog een pad in porfier worden aangelegd van de Processieweg tot de Gotegemstraat." Er moet ook nog een vergunning worden aangevraagd. "Door de kleinschaligheid dachten we dat er geen vergunning nodig was, maar dat is dus niet de reden waarom de werken stilliggen."





