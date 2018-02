Werken in Dwarsstraat starten vandaag 05 februari 2018

02u28 0

Vandaag maandag 5 februari starten er wegen- en rioleringswerken in de Dwarsstraat die - als het weer meezit - ongeveer een maand zullen duren. Er is vanaf vandaag geen doorgaand verkeer meer mogelijk. De bewoners van de werfzone en de bewoners van de Sannastraat zullen bij aanvang van de werken hun woning met de wagen kunnen bereiken via de Nieuwstraat. Indien er bewoners hun oprit niet kunnen bereiken, zullen ze op voorhand verwittigd worden. "De werken lopen over een lengte van 85 meter. Ze waren al langer gepland, maar door de voorbije periode van onbestuurbaarheid kunnen ze nu pas starten", aldus schepen van Openbare Werken Dany Van den Steene (Open en Liberaal). "We proberen de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen en hopen hierbij op de medewerking van de bewoners."





(CVHN)