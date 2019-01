Werken aan lokalen KSA Atom vlotten goed: gebouw heeft nieuwe ramen en toiletten Claudia Van den Houte

25 januari 2019

18u25 0 Haaltert De werken aan de lokalen van KSA Denderhoutem vlotten goed. Het gebouw kreeg al nieuwe ramen en nieuwe toiletten.

De vzw KSA Atom sloot vorig jaar een erfpachtovereenkomst met de gemeente Haaltert voor de bestaande KSA-jeugdlokalen in het gewezen schoolgebouw in de Nieuwstraat in Denderhoutem. Daardoor kreeg de vereniging het gebouw in erfpacht voor 99 jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van één euro. Daaraan gekoppeld ontving de vzw ook een subsidie van 100.000 euro voor het verbouwen van de jeugdlokalen. Die financiële bijdrage wordt nu goed besteed, zo blijkt. De KSA-lokalen in Denderhoutem hebben sinds kort nieuwe ramen en nieuwe toiletten.