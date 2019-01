Werken aan kruispunt Nieuwstraat-Dwarsstraat zorgen voor verkeershinder CVHN

09 januari 2019

Haaltert Er zijn momenteel werken aan de gang aan het kruispunt van de Nieuwstraat met de Dwarsstraat in Denderhoutem.

Door de rioleringswerken die er worden uitgevoerd kan je vanuit Lebeke niet doorrijden richting Dorp. Dat zorgt voor enige verkeershinder. Er is een omleiding via Dwarsstraat, Borrekent, Schoolstraat, Adv. De Backerstraat naar het Dorp. De omleiding geldt in beide richtingen.

Ook voor het busverkeer is er hinder. De werken duren normaal nog tot 27 januari, afhankelijk van de weersomstandigheden.