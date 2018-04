Welzijnsschakel 't Klikt zorgt voor fijn paasfeest 10 april 2018

Welzijnsschakel 't Klikt uit Haaltert heeft in zaal Hand in Hand in Denderhoutem een succesvol paasfeest georganiseerd. Het werd voor de aanwezige gezinnen een zeer toffe namiddag met talrijke activiteiten voor de kinderen, zoals vogelnestjes versieren, tekenen, dansen, en de paaseieren zoeken die de paashaas had verstopt. Norbert zorgde heel de namiddag voor de nodige sfeer met zijn synthesizer en zang. Er werden pannenkoeken en belegde broodjes aangeboden, wat zeer in de smaak viel. Het werd weer een geslaagd paasfeest dankzij de vele enthousiaste vrijwilligers.





(CVHN)