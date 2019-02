Wegenwerken aan kruispunt Eiland vanaf maandag Claudia Van den Houte

01 februari 2019

15u11 0 Haaltert Aan het kruispunt in het Eiland in Haaltert starten er maandag 4 februari wegenwerken.

De werken duren tot vrijdag 15 februari. Het gaat om een herstel van een verzakking. Op het kruispunt is er een verzakking in de weg. Die was er gekomen door een scheur in een toezichtsput waardoor er grond werd weggespoeld en een rioleringsbuis verzakte. De put en de buis worden hersteld en de straat heraangelegd.

Een aantal bewoners kunnen tijdens de werken hun huis niet bereiken met de auto. Zij ontvingen daarover al een bewonersbrief. Het gaat over huisnummers 19, 21, 21A, 23, 25, 27, 29, 29A, 31 en 33. Er wordt parkeermogelijkheid voorzien op een braakliggend terrein tegenover nummer 9. Voor de woningen 37A, 37 en 39 is er een tijdelijke doorgang doordat de tractorsluis wordt weggenomen. Fietsers en voetgangers kunnen wel door.