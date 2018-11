Week van de senior met Yves Segers Claudia Van den Houte

14 november 2018

17u07 0 Haaltert Tijdens de ‘Week van de Senior’ zijn er op dinsdag 27 november verschillende activiteiten voor senioren.

Het programma start om 10 uur met de gratis uiteenzetting ‘Geestelijk gezond ouder worden’. Daarna is er om 11.30 uur een warme maaltijd in zaal ‘Hand in Hand’, in de Adv. De Backerstraat in Denderhoutem. Daar vinden vanaf 14 uur ook optredens plaats van Herbert Verhaege en Yves Segers.

De kostprijs bedraagt 15 euro (kansentarief 5,5 euro) met maaltijd of 8 euro (kansentarief 1,5 euro) zonder maaltijd. Als je 25 UiTPAS-punten inruilt, neem je gratis deel aan het volledige dagprogramma. Reserveren kan nog tot 19 november. Kaarten zijn te koop in LDC Rustnbeetje, in het Sociaal Huis of bij een seniorenvereniging.