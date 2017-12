Wasmachine zet huis in lichterlaaie 02u45 0 Foto Tim Van Damme De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. Haaltert Een defecte wasmachine heeft gisterochtend een huis op Terlicht in lichterlaaie gezet. Brandweermannen van post Aalst en post Denderleeuw kwamen ter plaatse om de vlammen te bestrijden. Het vuur bracht een enorme rookontwikkeling met zich mee. Enkele pompiers werden verrast door een 'flashover', maar raakten gelukkig niet gewond.

Donderdagochtend rond 10.45 uur veroorzaakte een defecte wasmachine een kortsluiting in de woning van een koppel tachtigers. Het tweetal kon zichzelf in veiligheid brengen en werd onmiddellijk opgevangen door de buren. Andere omwonenden verplaatsten nog snel hun auto om de brandweer zoveel mogelijk ruimte te geven. De korpsen van Aalst en Denderleeuw snelden ter plaatse om het vuur te bestrijden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Tijdens de eerste 'aanval' van de pompiers werden enkele brandweerlieden verrast door een flashover. Dat is een opeenstapeling van hete rookgassen waarvan de temperatuur zo hoog oploopt dat de rooklaag zijn zelfontbrandingstemperatuur bereikt en ontsteekt. De pompiers werden daarbij blootgesteld aan temperaturen van 300 graden en meer maar raakten gelukkig niet gewond.





De twee tachtigers verkeerden beiden in shock, maar hadden geen medische hulp nodig. Hun huis werd onbewoonbaar verklaard. "Ik heb ze een noodwoning aangeboden, maar ze vinden onderdak bij de buren", liet burgemeester Veerle Baeyens weten. (TVDN)