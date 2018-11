Warandepark wordt sprookjesbos tijdens vertelwandeling Claudia Van den Houte

06 november 2018

16u21 0 Haaltert Sprookjes komen tot leven in het Warandepark tijdens een vertelwandeling op vrijdag 16 november.

Het Warandepark in Haaltert verandert even in een sprookjesbos tijdens de vertelwandeling van de bib naar aanleiding van de voorleesweek. Tijdens deze zaklamptocht wandelen de deelnemers van het ene sprookje naar het andere en ontdekken ze de wondere wereld van verhalen, verteld door de leerlingen van Maya Albert van de Academie voor Muziek, Woord en Dans.

De vertelwandeling vindt plaats op vrijdag 16 november van 19 tot 20 uur in het Warandepark. Het vertrek gebeurt aan de ingang van de bibliotheek van Haaltert of bij slecht weer in de bib zelf. Deelnemen kost 2 euro. De wandelaars wordt gevraagd om een zaklamp mee te nemen en de kaboutermuts die ze bij de inschrijving krijgen.