Wagen vat vuur door technisch defect 21 juni 2018

02u43 0

Een Kia is gisterenochtend in Borrekent ter hoogte van Denderhoutem volledig uitgebrand. De man was met zijn voertuig richting Haaltert aan het rijden toen er plots rook van onder de motorkap kwam. De dertiger plaatste zijn voertuig meteen aan de kant en merkte toen ook de vlammen op. Hij kon tijdig uit zijn voertuig ontsnappen en raakte niet gewond.





Hij slaagde er echter niet meer in het vuur zelf te blussen waarop de brandweer werd verwittigd. Die was snel ter plaatse en kon het voertuig blussen, maar er moest wel bijna 45 minuten nageblust worden om zeker te zijn dat het vuur uit was. De wagen zelf was al tien jaar oud, vermoedelijk lag een technisch defect aan de oorzaak van de brand.





De straat was een tijdje afgesloten voor het verkeer. (KBD)





