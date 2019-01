Vzw Jeugd FC Kerksken houdt spaghetti- en croquefestijn Claudia Van den Houte

23 januari 2019

22u26 0 Haaltert De vzw Jeugd FC Kerksken organiseert op 1 en 2 februari een spaghetti- en croquefestijn.

Wie de jeugdwerking van FC Kerksken wil steunen, kan op vrijdag 1 februari van 18 uur tot 21 uur en zaterdag 2 februari van 11.30 uur tot 21 uur doorlopend terecht in de kantine van FC Kerksken, Bergstraat 70 A. Op het menu staat spaghetti bolognaise (12 euro), kinderspaghetti (8 euro), croque monsieur (12 euro) of croque bolognaise (12 euro). Ook afhalen is mogelijk.