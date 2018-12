Vzw Halfoogstfeesten organiseert kerstconcert met Lisa del Bo in Sint-Gorikskerk Claudia Van den Houte

05 december 2018

17u14 9 Haaltert De vzw Halfoogstfeesten organiseert op zondag 16 december in samenwerking met het feestcomité van CL-Open Vld Haaltert een kerstconcert met Lisa del Bo.

Lisa del Bo treedt samen met ‘special guest’ Bart Herman op in de Sint-Gorikskerk in Haaltert. Ze brengt een selectie van de mooiste religieuze liedjes aangevuld met nummers die de boodschap van vertrouwen, verdraagzaamheid, hoop en liefde voor elkaar uitdragen. Ze zingt klassiekers zoals ‘Onze Vader’ en ‘Ave Maria’, maar ook originele en hedendaagse songs in een mooie, Nederlandstalige bewerking.

“Het is al de tiende keer dat we een kerstconcert houden. Het doel is en blijft gezelligheid en sfeer brengen”, aldus de organisatoren. “Na de show bieden we nog een drankje aan.”

Het kerstconcert vindt zondag 16 december om 19.30 uur plaats. Tickets kosten 25 euro per persoon en zijn te verkrijgen bij bloemenwinkel Peter De Smet in Haaltert, snoepwinkel ‘t Dorpshuys in Denderhoutem, Vijverman Motors in Denderhoutem en de liberale mutualiteit in Haaltert. Tickets reserveren of meer info verkrijgen kan ook via 0495/28.27.13 of alle CL-leden.