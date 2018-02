Vrouw gewond na aanrijding met tegenligger 15 februari 2018

02u47 0 Haaltert In Heldergem, op de drukke steenweg Terlicht, heeft woensdagochtend een aanrijding tussen twee voertuigen plaatsgevonden.

Een vrouw reed er met haar Renault in de richting van Ophasselt toen een Mercedes vanuit de tegenovergesteld richting plots linksaf sloeg. De vrouw kon de chauffeur niet meer ontwijken en knalde vol in de flank van de wagen. De vrouw zelf belandde daarna aan de overkant van de weg in de gracht. Haar wagen liep heel wat schade op. De vrouw kon zelf nog uit het voertuig kruipen, maar werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.





Schade

Ook de Mercedes kwam naast de weg op het fietspad terecht en liep aanzienlijke schade op, de chauffeur raakte niet gewond. De brandweer kwam ter plaatse om signalisatie te plaatsen bij het ongeval. De politie deed de nodige vaststellingen. Beide voertuigen werden getakeld. De verkeershinder bleef door de aanrijding beperkt.





(KBD)