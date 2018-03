Vrienden in de bres tegen Lyme BENEFIET OM ELKE TE STEUNEN EN ZIEKTE AANDACHT TE GEVEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

15 maart 2018

02u50 0 Haaltert Spellenclub Tizanu organiseert zaterdag een benefiet voor Elke, die de ziekte van Lyme heeft. Tijdens die avond wil de club, opgericht door haar man Tom Vandeweyer, geld inzamelen en de ziekte onder de aandacht brengen.

Elke lijdt al vier jaar aan de ziekte van Lyme. "Nadat ik augustus 2013 was bevallen, met een keizersnede, heb ik een bloedtransfusie gekregen. Zo liep ik de ziekte op. Gedoneerd bloed wordt niet getest op Lyme, omdat de resultaten daarvan te lang op zich laten wachten en bloed niet zo lang houdbaar is. Kort nadien begon mijn schildklier slecht te werken en kreeg ik darmklachten. Onze reis naar Zwitserland na ons huwelijk draaide heel anders uit. Ik had overal pijn, was uitgeput en ging elke dag na het avondeten naar bed", vertelt Elke.





Verschillende diagnoses

Toch duurde het bijna twee jaar vooraleer de ziekte werd vastgesteld. "De dokters hadden aan veel verschillende ziektes gedacht. Ik kreeg zelfs te horen dat het tussen mijn oren zat. In juni 2015 kreeg ik uiteindelijk de juiste diagnose en kon ik met een behandeling starten." De kosten van die behandeling lopen echter op. "De onderzoeken, doktersbezoeken, medicatie, psychologische begeleiding,... kosten ons jaarlijks 8.000 euro", zegt Tom Vandeweyer. "We hadden met onze spellenclub Tizanu al eens een actie gehouden ten voordele van 'Time for Lyme', een organisatie die zich inzet voor de ziekte, in het kader van de Warmste Week. We wilden die dit jaar herhalen, maar vonden geen geschikte locatie in die periode. Daarom hadden enkele leden voorgesteld: 'doe het later en doe het voor Elke'", aldus Tom.





Bekendheid

"Maar ik wil geen medelijden", zegt Elke. "Iedereen heeft zijn eigen miserie in het leven. De actie is ook bedoeld om de ziekte meer bekendheid te geven. Veel mensen weten niet wat Lyme inhoudt. Er zijn veel mensen die de ziekte hebben, maar dat zelf niet weten. Zij hebben dan een passieve vorm van de ziekte, die bij sommigen nooit actief wordt, waardoor ze dus geen klachten ondervinden. Wellicht was dat ook het geval bij de bloeddonor", vertelt Elke. "Veel mensen denken dat je de ziekte van Lyme alleen kan krijgen door een tekenbeet. Ook binnen de medische sector is er onenigheid over chronische Lyme. Er is geen eenduidige behandeling voor iedereen, het is maatwerk. De ziekte is door de behandeling intussen bij mij ook passief geworden, maar ik heb soms nog steeds last van vermoeidheid en pijn, die me al vier jaar thuis houden van mijn werk als kleuterleidster. Het is wel al veel beter dan een jaar geleden, maar het zal nog veel tijd nodig hebben."





'Boardgames for Lyme', met familiespellen, moderne strategische games, een fotowedstrijd, een taartenverkoop, streekbieren en meer, vindt zaterdag van 13 tot 23 uur plaats in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Toegang is gratis.