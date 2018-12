Vrachtwagenchauffeur reed door het rode licht bij ongeval op N45 Koen Baten

20 december 2018

De vrachtwagenchauffeur die woensdag betrokken geraakte bij het zware ongeval op de N45 aan het kruispunt met de Eigenstraat in Denderhoutem, verklaarde dat hij door het rode licht reed op het moment van de feiten. Dat laat het parket weten. Het gaat om een 48-jarige man uit Binche. “Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen", zegt An Schoonjans van het parket.

De 21-jarige bestuurster uit Haaltert werd vol in de flank aangereden en belandde even verderop in de gracht met haar Volkswagen Polo. “De vrouw verkeert op dit moment nog altijd in levensgevaar", aldus het parket.