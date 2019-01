Voorstel om opstart buurderij in Haaltert te faciliteren Claudia Van den Houte

14 januari 2019

17u42 0 Haaltert Vlaams Belang zal op de gemeenteraad voorstellen om de gemeentelijke infrastructuur ter beschikking te stellen voor de opstart van een buurderij.

Een buurderij is een wekelijkse of tweewekelijkse boerenmarkt, waarbij je vooraf je bestelling online plaatst. Vlaams Belang wil dat de gemeente haar infrastructuur, bijvoorbeeld Lokaal Dienstencentrum De Fransman, ter beschikking stelt. “Verder moet het ook de taak zijn van de gemeentelijke overheid om via verschillende kanalen mee te werken aan het faciliteren van de opstart en het doen welslagen van het project”, aldus fractievoorzitter Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang).

Het is de bedoeling om lokale handelaars te helpen bij het vinden van een afzetmarkt. “Met dit project willen we niet alleen de korte keten in onze gemeente kansen geven, maar een dergelijke lokale afzetmarkt kan plaatselijke familiale telers en consumenten met elkaar in contact brengen, wat ook de sociale cohesie bevordert. Het is ook een manier om onze Vlaamse, landelijke gemeente op een milieuvriendelijke, innovatieve en positieve gemeente voor te stellen, en geïnteresseerden uit buurgemeenten naar ons Haaltert te lokken”, zegt De Spiegeleer.

Schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V) heeft het voorstel van Vlaams Belang nog niet ontvangen en wacht dat nog af. “Maar als gemeentebestuur gaan we zeker inzetten op een ‘koop lokaal’-beleid en op de korte keten: rechtstreeks van producent naar consument”, aldus Van Keymolen. “Dit kan inderdaad via een buurderij, maar andere formules zijn ook mogelijk (bijvoorbeeld groente-abonnementen). Ik wil dit als schepen wel van onderuit laten groeien, in samenwerking en in samenspraak met de betrokken landbouwers zodat zij dit ook mee kunnen trekken. Vandaar dat ik al snel van start wil gaan met de oprichting van een landbouwraad.”