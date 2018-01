Voormalig BIVV-medewerker riskeert vier jaar cel na dodelijk ongeval 19 januari 2018

02u54 0 Haaltert Lieven B., voormalig medewerker bij het BIVV als projectleider voor de veiligheid, riskeert een gevangenisstraf van vier jaar nadat hij op zondagavond 10 april 2016 de 79-jarige fietsster Marie-Louise Adriaens doodreed op de Iddergemsesteenweg in Haaltert. De man reed toen met 75 km/uur op haar in, terwijl hij bijna twee promille alcohol in zijn bloed had.

De feiten speelden zich af na een feestje waar B. met zijn vrouw naartoe was geweest. Toen ze daar vertrokken liep het op de weg naar huis volledig fout. "Hij reed achteraan in op de fietsster, die over de motorkap en de hele wagen werd gekatapulteerd en neerkwam op straat. De vrouw was op slag dood", aldus het openbaar ministerie. "Wat mij nog het meeste stoort is dat de man duidelijk niet leert van zijn fouten uit het verleden", klinkt het. De bestuurder was namelijk in 2003, 2004 en 2005 al eerder veroordeeld, waarvan twee keer voor dronken rijden.





Bij zijn eerste verklaringen vlak na het ongeval hield de man vol dat hij maar vijftig km/uur reed en dat hij nog nooit was veroordeeld. Vandaag bekende hij dat hij alleen schuld heeft aan het ongeval. "Ik heb ontzettend veel spijt. Zelf word ik er nog elke nacht wakker van", besloot B. De politierechter oordeelde dat de vrouw geen schijn van kans maakte. "Je hebt ze letterlijk gedood. Met uw voorkennis van bij het BIVV had dit niet mogen gebeuren", aldus politierechter Peter D'hondt.





Familie opgelucht

De familie zelf kon zich vinden in de strafmaat die de rechtbank heeft opgelegd. "Of zijn spijt oprecht is weten we niet, maar de strafmaat is voor mij zwaar genoeg", aldus Remy Kiekens, man van Marie-Louise. "Wie zijn gat verbrand moet op de blaren zitten. Hij betuigde zijn spijt en ik hoop dat het oprecht is, maar we kunnen ons zeker vinden in de straf", klinkt het bij de zoon van Remy. Naast de celstraf riskeert hij ook een geldboete van 6.000 euro, vijf jaar rijverbod en moet hij alle proeven opnieuw afleggen. De rechtbank doet uitspraak op 29 januari. (KBD)