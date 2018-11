Voordracht leert faalangst bij kinderen herkennen en voorkomen Claudia Van den Houte

06 november 2018

18u49 0 Haaltert De CM organiseert in samenwerking met het Huis van het Kind een voordracht over faalangst bij kinderen.

Faalangst of angst te mislukken doet zich voor in situaties waarin een kind denkt te moeten presteren en hierbij – vaak ten onrechte – denkt dat kans op mislukken erg groot is. Tijdens de voordracht beschrijft spreker Ilse Dewitte, orthopedagoog en kinder- en jongerentherapeut, met concrete voorbeelden wat faalangst is en hoe je die als ouder of als leerkracht kunt herkennen. Er worden tips gegeven om het zelfvertrouwen bij kinderen weer op te krikken en faalangst te voorkomen en aan te pakken, thuis en op school.

De voordracht vindt plaats op dinsdag 13 november om 19.30 uur in BKO De Pagadder, Middelkouter 14 in Haaltert. De toegang is gratis. Inschrijven via www.cm.be/agenda of gezondheidsbevordering.mvl@cm.be.