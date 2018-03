Voor rechter na botsing met zes wagens 06 maart 2018

N.T. moest zich gisteren voor de rechtbank in Aalst verantwoorden nadat hij met zijn wagen tegen zes geparkeerde voertuigen was aangereden op de Ninovestraat in Haaltert. De man uit Aalst reed er tegen een boordsteen waardoor hij de controle verloor over zijn stuur. Daarna knalde hij maar liefst tegen zes geparkeerde wagens aan. De man was ook onder invloed van alcohol en had iets minder dan twee promille (goed voor 8 glazen) alcohol in zijn bloed. Zijn eigen wagen en een ander auto raakten zwaar beschadigd waardoor deze getakeld moesten worden. De man zelf kwam niet opdagen en liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. Die liet weten dat de schade aan de wagens intussen vergoed is. Politierechter Mireille Schreurs zal zich beraden over de zaak en velt een vonnis op 12 maart. (KBD)