Vondelhof houdt kennismakingswandeling naar Den Dotter Claudia Van den Houte

20 februari 2019

12u00 0 Haaltert De Denderhoutemse sportvereniging Vondelhof vzw houdt zondag een kennismakingswandeling naar natuurgebied Den Dotter.

Deze eerste groepswandeling van het jaar is toegankelijk voor iedereen en zal aan rustig tempo gebeuren. Het is meteen ook een goede check-up van jouw conditie. De maximale afstand die zal gewandeld worden zal maximaal 10 tot 12 km bedragen.

Jog- en wandelbegeleider Albert zal de wandeling begeleiden en kan tijdens de wandeling indien gewenst ook meer informatie verstrekken over de start-to-run-sessies die starten op zondag 3 maart.

Deelnemen aan de wandeling is gratis. Iedereen is welkom, ook niet-leden van de Vondelhof vzw. De wandeling start zondag 24 februari om 8.30 uur aan de chalet van het Vondelhof in de Vondelen in Denderhoutem, waar de wandeling ook rond 11.30 uur eindigt.