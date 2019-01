Volledig restaurant te koop via 2dehands.be CVHN

Haaltert Op de website 2dehands.be worden er tal van spullen aangeboden, maar een volledig restaurant dat er te koop wordt gezet, kom je niet gauw tegen.

‘Horecazaak over te nemen’ klinkt de titel van het zoekertje. Het blijkt om het voormalige restaurant Sphinx te gaan in de Stationsstraat in Haaltert. Dat wordt gestopt omwille van een scheiding. “Er kan boven een woonruimte van gemaakt worden met wat opfrissingen, alle materialen inbegrepen, nutsvoorzieningen voor keuken staat er allemaal en in de zaal is ook alles voorzien”, luidt het zoekertje. Er is een groot terras dat plaats biedt voor zo’n 45 plaatsen en binnen zijn er 65 plaatsen.

Voor wie interesse heeft: het bieden start vanaf 70.000 euro.