Voeten in het water, en een verhaaltje erbij Claudia Van den Houte

01 augustus 2018

12u00 2 Haaltert Iemand die je bij dit weer een verhaaltje voorleest terwijl je voeten heerlijk in het water zitten? Dat kon woensdag in het Warandepark, waar drie voetbadjes opgesteld werden en jobstudentes de boeken ter hand namen.

Het bijzonder voorleesmoment was een idee van bibliotheekmedewerkster Edit Meijer. "Ik ontdekte het concept toen ik op reis was in Noorwegen", vertelt ze. "Daar stonden in een stadspark ook voetbadjes opgesteld, waar kinderen dan wat verfrissing in konden zoeken terwijl er verhaaltjes voorgelezen werden."

Bibliothecaris Hilde Raes was meteen voor het idee gewonnen. "We waren al van plan om iets in openlucht te organiseren", vertelt ze. "En we wilden ook optimaal gebruikmaken van de locatie van de bib, naast het Warandepark."

De respons was ook meteen positief. "De kinderen vinden het spannend en leuk", klinkt het. "En zeker met dit warme weer zijn voetbadjes ideaal." Ook de jobstudentes genoten. "Fijn om te doen, en het is eens iets anders", aldus Keren, Ella en Fien.

De bibliotheek van Haaltert is sinds deze week opnieuw open, na het jaarlijkse verlof. Nog tot het einde van de maand kunnen ouders en kinderen er op schattenjacht gaan in het kader van 'Schatten van Vlieg'.