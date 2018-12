Voetbalclub verkoopt snoepzakjes voor jeugdspeler (14) die hersenbloeding kreeg Claudia Van den Houte Rutger Lievens

19 december 2018

18u48 9 Haaltert Voetbalclub KRC Haaltert verkoopt snoepzakjes ten voordele van Ousmane, een veertienjarige jeugdspeler die getroffen werd door een hersenbloeding.

Ousmane kreeg de hersenbloeding eerder deze maand na een opwarming. “Een speler kwam mij zeggen dat Ousmane niet zou deelnemen aan de match omdat hij hoofdpijn had”, vertelt trainer Patrick De Frenne. “Omdat de hoofdpijn steeds erger werd, hebben we de hulpdiensten verwittigd. De 100 en de mug zijn een uurtje met hem bezig geweest om hem stabiel te krijgen. In het ziekenhuis zagen de dokters op een scan dat het om een hersenbloeding ging. Hij werd van het ASZ naar het UZ Gent gebracht, waar hij nog steeds verblijft. Daar werd hij negen uur lang geopereerd.”

Het gaat volgens de trainer intussen beter met Ousmane. “Ik ben hem al verschillende keren gaan bezoeken. In het begin hoorde hij me wel en kneep hij in mijn hand, maar zag hij me niet. Intussen ziet hij me, praat hij en kan hij zijn armen en benen bewegen. De grove motoriek zit al goed. Het gaat de goede weg op. Hij praat al voortdurend over het voetbal. We hopen dat alles volledig in orde komt met hem. Al staat hem waarschijnlijk wel nog een lange revalidatie te wachten.”

De hersenbloeding van Ousmane sloeg er hard in bij de andere jeugdspelers. “We hadden contact opgenomen met een psychologe. Die is naar de club geweest om te praten met de jongens. Veel jongens zaten immers met vragen. Het gesprek met de psychologe heeft de jongens goed gedaan. Het was ook net een moeilijke periode voor hen: het gebeurde aan het begin van de examens. We hopen na de examens Ousmane eens te kunnen bezoeken met de U15-ploeg.”

De Haaltertse club verkoopt snoepzakjes en armbandjes ten voordele van Ousmane, die aan het Lyceum in Aalst school loopt. Een snoepzakje van 400 gram kost 5 euro, een armbandje 3 euro. “Het is de bedoeling om zijn familie te helpen en het leed wat te verzachten.” Een snoepzakje of armbandje bestellen kan via anja.de.neef3@telenet.be.

