Voertuigen botsen na negeren voorrang van rechts Koen Baten

23 december 2018

14u55 0

Aan het kruispunt met de Houtmarkt en de Fonteinstraat in Haaltert zijn twee voertuigen in aanrijding gekomen met elkaar. Een oudere bestuurder reed er weg van het centrum, toen een wagen uit de Fonteinstraat links wilde afslaan. Vermoedelijk gaf de man geen voorrang waardoor het tot een aanrijding kwam tussen beide voertuigen. De schade was aanzienlijk aan beide voertuigen en de politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen te doen. Het is niet duidelijk of er iemand gewond raakte bij het ongeval. De verkeershinder bleef beperkt.