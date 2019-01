Voertuigen botsen frontaal op stationsstraat Koen Baten

11 januari 2019

In de Stationsstraat in Haaltert zijn twee voertuigen frontaal met elkaar in aanrijding gekomen. Het ging om een zeer lichte aanrijding tussen de beide voertuigen. Wat de omstandigheden van het ongeval zijn is niet duidelijk. De schade aan de voertuigen bleef beperkt. De politie van Denderleeuw/Haaltert kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het is niet duidelijk of gewonden vielen bij het ongeval. Beide voertuigen konden zich nog langs de kant van de rijweg plaatsen waardoor er geen verkeershinder was.