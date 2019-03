Vlaamse Kring houdt zwerfvuilactie voor ‘Grote Lenteschoonmaak’ Claudia Van den Houte

20 maart 2019

12u16 0 Haaltert De Vlaamse Kring Haaltert (VKH) organiseert zaterdag een zwerfvuilactie in het kader van de gemeentelijke campagne ‘Grote Lenteschoonmaak’.

De deelnemers ruimen zwerfvuil in vier verschillende groepen langs evenveel wandellussen. Er wordt om 13 uur verzameld op het Sint-Goriksplein. De gemeente Haaltert zorgt voor grijptangen en vuilniszakken. Wie aan de actie wil deelnemen, brengt best een veiligheidshesje mee, werkhandschoenen, stevig schoeisel en eventueel een boodschappencaddy of bolderkar voor het glas. De VKH zorgt voor een ‘vliegende ophaaldienst’ om onderweg de volle zakken op te halen. Na afloop van de actie, rond 17 uur, wordt al het vuilnis verzameld op het Sint-Goriksplein, waar de gemeentelijke diensten het zullen komen weghalen.

Iedereen kan aan de actie deelnemen. Inschrijven is niet nodig, maar aanmelden mag altijd op de Facebookpagina van de Vlaamse Kring Haaltert, evenement ‘Zwerfvuilactie’.