Vlaams Belang hekelt tekortkoming openbaarheid van bestuur 21 maart 2018

Vlaams Belang Haaltert hekelde gisterochtend dat de laatste verslagen van de gemeenteraden niet gepubliceerd waren. "Het decreet over de openbaarheid van bestuur legt de gemeenten de verplichting op een actief openbaarheidsbeleid te voeren en uit eigen beweging het publiek duidelijk en objectief in te lichten over het optreden en de werking van het bestuur", zegt Pieter De Spiegeleer, voorzitter van Vlaams Belang Haaltert. "De gemeente moet de bevolking inlichten over onder meer het gevoerde beleid. Het bekend maken van de besluiten van de gemeenteraad lijkt ons hiervoor een minimum te zijn. Het achterwege laten (op de website) van deze informatie, lijkt ons een onvoldoende opvolgen van deze plicht", aldus De Spiegeleer. Toeval of niet, maar de verslagen van de gemeenteraden van 29 januari en 26 februari werden gisteren alsnog op de website van de gemeente gezet. (CVHN)