Vijf parkingconcerten op het Kerkplein Claudia Van den Houte

01 augustus 2018

12u00 4 Haaltert Kèsken Zwingt organiseert op vrijdag 3 augustus het eerste parkingconcert van deze zomer. In totaal staan er vijf op het programma.

"We blijven trouw aan ons concept, en organiseren dus elke vrijdag in augustus live-optredens met drank", aldus de organisatoren. "Dit jaar telt augustus vijf vrijdagen, dus er komen ook vijf parkingconcerten, met uiteenlopende muziekgenres. Zo is er een avond vol Nederlandstalige muziek, een avond rond popmuziek, rockmuziek,... We proberen het zo aangenaam mogelijk te maken voor het publiek, met onder meer een gezellige drankchalet en nette toiletten."

Tijdens het eerste concert, op vrijdag 3 augustus, staan partyhits centraal, gebracht door de The Vip Partyband. Op 10 augustus brengt 50 Tinten Brijs Nederlandstalige rock, en op 17 augustus staat 60's tribute band Louie Louie op het podium. Radio Spandex brengt dan weer op 24 augustus muziek uit de jaren 80, en op 31 augustus kan je genieten van tijdloze rockklassiekers, gebracht door Provisoir.

De parkingconcerten vinden elke vrijdag plaats om 20.30 uur op de parking van het Kerkplein in Kerksken. De toegang is gratis.