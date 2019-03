Vier inwoners stellen vraag tijdens eerste vragenhalfuurtje voor gemeenteraad: putten Eigenstraat worden hersteld Claudia Van den Houte

26 maart 2019

12u57 0 Haaltert Vier bewoners hebben een vraag gesteld tijdens het allereerste vragenhalfuurtje voor de gemeenteraad in Haaltert.

Inwoners van Haaltert kunnen voortaan rechtstreeks vragen stellen aan de gemeenteraadsleden tijdens het nieuwe vragenhalfuurtje dat werd ingevoerd. Dat vindt elke laatste maandag van de maand plaats om 19.30 uur, een half uur voor de gemeenteraad. De inwoners kunnen mee aan de vergadertafel zitten en hun vraag in de microfoon stellen aan de raadsleden. Ze moeten hun vraag wel minstens acht werkdagen vóór de gemeenteraad indienen.

Tijdens de voorbije gemeenteraad namen vier inwoners plaats achter de microfoon aan de tafel van de raadszaal. Drie van de vier waren geen onbekenden: Dirk Gijsels was tot vorige legislatuur nog gemeenteraadslid voor CD&V en Peter D’haeseleer en Koen Van der Bracht hebben meegewerkt aan de politieke burgerbeweging GLG Haaltert. De vierde inwoner was Danny Geeroms uit de Eigenstraat in Denderhoutem. Hij vroeg of er een totaaloplossing kwam voor de putten in de parkeerstroken. “Ik ben sinds 2008 mindervalide door een hersentrombose en hersenbloedingen. Een volwaardig voetpad in mijn buurt is er niet. Daarom gebruiken we de geasfalteerde parkeerstroken, maar die zitten vol putten. De gemeente probeert die jaar na jaar te herstellen met gietasfalt, maar na een tijdje verschijnen er weer grote putten”, vertelt Geeroms. “Dat is voor mensen gevaarlijk om zich te verstuiken. Ik heb ook een mindervalide dochter die in een rolstoel zit. De enige manier om ons te verplaatsen is over straat.”

Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Bart Welleman (N-VA) erkende dat de parkeerstroken in de Eigenstraat er slecht bijliggen en deelde mee dat er grote asfalteringswerken zullen plaatsvinden, misschien nog voor de zomervakantie. “We zullen de volledige strook herasfalteren. U mag erop rekenen dat de putjes gevuld zullen worden”, aldus Welleman. Geeroms reageerde tevreden.