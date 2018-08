Vernieuwde Aldi opent zaterdag Claudia Van den Houte

01 augustus 2018

19u53 0 Haaltert De Aldi in de Stationsstraat in Haaltert werd volledig verrnieuwd. Zaterdag is de officiële opening. Er ligt meer nadruk op verse producten en de nieuwe inrichting moet het aangenamer maken om te winkelen.

De vestiging van Aldi in de Stationsstraat heeft voortaan een uitgebreide broodafdeling, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair, heldere ledverlichting en nog veel meer. Aldi presenteert zijn dagverse groenten en fruit in een 'versmarkt'. In de vernieuwde winkel, met houten meubilair en vrijstaande eilanden, bevindt de fors uitgebreide broodafdeling zich voortaan vlakbij de ingang van de winkel. Er zijn ook nieuwe bakovens die meerdere keren per dag een uitgebreid assortiment broodjes en koeken afbakken. De winkelindeling volgt het dagritme van de klant: eerst is er de brood- en ontbijtafdeling, gevolgd door de versmarkt, daarna de drankafdeling, enzovoort.

"Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de vraag gesteld: 'hoe ziet uw ideale Aldi er in de toekomst uit?'. Op basis van de antwoorden werd de winkelinrichting herdacht", aldus Dirk Moyaert, Managing Director van de regionale hoofdzetel van Aldi in Erpe-Mere. De typische Aldi-formule met zijn lage prijzen blijft behouden. "Een prijsverhoging komt er zeker niet", benadrukt Steven Bulckaen, Manager Verkoop van Aldi Erpe-Mere.