Vernieuwde Aldi opent zaterdag de deuren Claudia Van den Houte

02 augustus 2018

12u00 5 Haaltert De Aldi-winkel in de Stationsstraat zit in het nieuw, en dat mag het grote publiek vanaf zaterdag ontdekken. De nadruk ligt nu op verse producten in een aangenamere inrichting.

Het filiaal heeft een nieuwe indeling gekregen met nieuw meubilair, heldere led-verlichting en meer. De dagverse groenten en fruit worden aangeboden in een 'versmarkt'. Vlak bij de ingang valt dan weer de fors uitgebreide broodafdeling op. Er zijn nieuwe bakovens die meermaals per dag een uitgebreid assortiment afleveren.

De winkelindeling volgt overigens het dagritme van de klant. Na de brood- en ontbijtafdeling volgen immers de versmarkt, de drankafdeling, enzovoort.

"Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten bevraagd", zegt Dirk Moyaert, managing director van de regionale hoofdzetel van Aldi in Erpe-Mere. "We vroegen hen hoe hun ideale Aldi er in de toekomst uitziet." Overigens mag de winkel dan wel volgens een nieuw concept uitgebouwd zijn, de lage prijzen blijven behouden, zo wordt benadrukt.